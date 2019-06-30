دوليه

أبدى مهاجم كولومبيا راداميل فالكاو أسفه للحظ السيئ الذي يواجهه فريقه أخيراً مع ركلات الترجيح، وذلك بعد توديع كوبا أميركا بهذه الطريقة في ربع نهائي البطولة المقامة بالبرازيل. وقال فالكاو عقب المباراة التي انتهت بفوز تشيلي (5-4) بركلات الترجيح وتأهلها لنصف النهائي: «للأسف ركلات الترجيح تلعب ضدنا مؤخرا ونحن جميعا نشعر بالإحباط». وأبرز فالكاو أداء منتخب كولومبيا، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن تشيلي «منعتنا من خلق فرص خطيرة على مرماها».

وشدد فالكاو على عدم وجود خيار آخر أمام الفريق سوى مواصلة الكفاح، مضيفاً: «العام المقبل هناك نسخة جديدة من كوبا أميركا ونحن متحمسون للغاية، ولكن الآن أعتقد أن كل واحد منا أمامه تحدي مواصلة التطور وكفريق علينا أن نواصل التحسن».

