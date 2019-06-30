محلية

بدأت تظهر لنا آراء تؤيد النظم الاساسية للهيئات الرياضية وانها من صالح الرياضة الكويتية حسب ما نشر في احدى الصحف المحلية قبل يومين تحت مسمى عشر ايجابيات للنظم الرياضية الاساسية من مستشار رياضي؟ فلم يستطع ان يقول بأن النظم التي اقرت أخيراً واخرها النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية الذي الغى من قاموسها «الخبرة الرياضية» وسمح لاي مواطن ان يكون عضوا في ارفع تنظيم رياضي محلي وقاري وعالمي... وانها لصالح اشخاص محددين وليس لصالح الرياضة الكويتية؟ وهذا ذكرناه في اكثر من مقالة سابقة وهذا ما جعلني استمر بهذا النقد الى الان... حسب الاتي :

تمت تزكية اعضاء اللجنة الاولمبية التسعة بناء على ادوار وزعت بالتفصيل لبعض الاتحادات الرياضية لترشيحهم (برافو) ولكن عندما سربت اسماء بعض اعضاء اللجنة قبل اسبوعين من فتح باب الترشح للجنة جاءت بعض الاسماء الجديدة في المجال الرياضي (بدون خبرة رياضية) من ضمن الاعضاء الاربعة الذين سيختارهم رئيس اللجنة لكي يكونوا اعضاء شرف لا يملكون حق التصويت بالمجلس (وهم معرفون بالاسم) ولكن المفاجئة الكبرى ان هؤلاء الاعضاء الاربعة جاءوا عن طريق ترشيح الاتحادات الرياضية لكي يكونوا اعضاء اساسيين بالمجلس وليس اعضاء شرف؟ وبالامس القريب تم تسريب اسماء الاعضاء الاربعة الذين سيأتون بالتعيين وتفاجأنا بأن بينهم رياضيون من الطراز الاول وهم ابطال حاليون او سابقون سيتم ضمهم لمجلس ادارة اللجنة من غير حق التصويت على اي قرار في المجلس؟ (ماذا عسانا ان نقول؟). نصيحتي لاي رياضي يتم اختياره بهذه الطريقة ان يعتذر لان : فوق كل احترام... احترامك لنفسك.

ماذا عسانا ان نقول لهذه المسرحية السمجة (ابحثوا عن معناها) وهل فعلا دقت الساعة لان نصل الى هذا المستوى من المقايضة بين المتخاصمين لندير الرياضة بهذا الاسلوب.... ياريت نفتح المزاد لبيع الرياضة الكويتية.. لان المشترين جاهزون للدفع الكاش ولترفع الحكومة يدها عن الرياضة لانها هي المسؤول الاول عن دمارها حاليا... وثبت ان القطاع الخاص انجح من القطاع الحكومي في ادارة خدمات دولة الكويت... والله يسامح من كان السبب في ذلك، سواء اشخاص او لجان فرعية او.. او... والله من وراء القصد.

