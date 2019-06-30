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تنتخب الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية مساء اليوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة التي تستمر لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد بحسب النظام الأساس الجديد.

ويتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء منتخبين (الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر و6 أعضاء)، بالإضافة إلى عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيسة لجنة المرأة ورئيس لجنة الرياضيين الذين يحق لهم التصويت، وما لا يزيد عن 4 اعضاء اضافيين لا يحق لهم التصويت يتم اقتراح اسمائهم من قبل الرئيس ومجلس الادارة، للمصادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية المنعقدة اليوم. يذكر أن المادة 23 التي تتعلق بالإجراءات الانتخابية وفقاً للبند (10) تنص على «يتم الإعلان عن فوز المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات في العملية الانتخابية، شريطة ألا يكون لأي اتحاد أكثر من عضو واحد منتخب في مجلس الإدارة (بما في ذلك الرئيس)».

وسيتكون المجلس من الشيخ فهد ناصر الصباح رئيساً، ومحمد جعفر نائباً للرئيس، وحسين المسلم أميناً للسر، بالإضافة الأعضاء: الشيخ مبارك فيصل النواف، الشيخ جابر ثامر الجابر، علي المري، نائل العوضي، مساعد العجيل، وسعود الحربي الذين أغلق عليهم باب الترشيح، إلى جانب عضو اللجنة الاولمبية الدولية الذي يمثله الشيخ أحمد الفهد ، ورئيسة لجنة المرأة المرشحة لها فاطمة حيات، ورئيس لجنة الرياضيين في السلطان، و4 اعضاء يتم اقتراح اسمائهم من قبل الرئيس ومجلس الادارة، من أبرز الأسماء المطروحة نجم الأزرق والقادسية بدر المطوع والفارس غازي الجريوي.

ويأتي هذا المجلس خلفاً للمجلس السابق الذي كان يترأسه الشيخ طلال الفهد وفقاً لخارطة الطريق المتفق عليها ما بين الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الدولية، وهي الخطوة الأخيرة في الاتفاق المنصوص عليه لرفع الإيقاف عن الرياضة المحلية، حيث سبق ذلك انتخابات الأندية وبعدها انتخابات الاتحادات.

وسيصبح الشيخ فهد ناصر الصباح الرئيس العاشر للجنة الأولمبية الكويتية منذ تأسيسها عام 1957، حيث تعاقب على رئاستها كل من: جاسم القطامي، عيسى الحمد، أحمد المهنا، عبدالله الدخيل، الشهيد فهد الأحمد، الشيخ أحمد الحمود، الشيخ سلمان الحمود، الشيخ أحمد الفهد، والشيخ طلال الفهد.

وانضمت اللجنة الأولمبية الكويتية إلى اللجنة الاولمبية الدولية في العام 1966، وكانت مشاركتها الأولى في أولمبياد مكسيكو سيتي في العام 1968، وسبقتها مشاركة إدارية في أولمبياد طوكيو عام 1964.

