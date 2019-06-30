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اعتمد نادي الكويت الأجهزة الفنية لقطاعي الناشئين والبراعم للموسم المقبل 2019 -2020،حيث يتولى فهد الغانم منصب مدير قطاع كرة القدم، ومحمد الشايع مدير قطاع البراعم والناشئين، وحسين الملا مدير الشؤون الإدارية لقطاع الناشئين، وعبد المحسن الحسيني نائباً له.

ويتولى المدرب الوطني عادل فاضل تدريب فريق الشباب، ومحمد جاسم مساعداً له، ومحمد العوضي مدرباً لحراس المرمى، وعبدالله الدعي إدارياً للفريق، فيما أسندت مهمة تدريب فريق الناشئين إلى أسامة المنصور، على أن يكون عبدالعزيز فاضل مساعداً له، ومحمد مرضي مدرباً للحراس، وطارق العيدان إداريا.

أما فريق الأشبال، فسيدربه فهد المنيس، مع عبدالله المرجان مدرباً مساعداً، وأحمد سامح مدرباً لحراس المرمى، وخالد الشعلان إدارياً. ويقود ميروسلاف جوني فريق البراعم تحت 13 عاماً، مع سعد الشمري مدرباً مساعداً، وأحمد سامح مدرباً للحراس، وصالح مرضي إدارياً.

أما على مستوى فرق الصغار، فسيتولى تدريب فريق مواليد 2007 المدرب ثامر مبارك على أن يساعده نصار جابر، وأحمد سامح للحراس، وعبدالرحمن المرهون إدارياً، فيما يقود فريق مواليد 2008 المدرب علي خليفة، ويساعده عبدالله السليم، وخالد الخالدي مدرباً للحراس، وأحمد الصايغ إدارياً.

