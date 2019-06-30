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أعلن النادي العربي عن ثالث صفقاته للموسم المقبل بالتعاقد مع الأوغندي توني ماويجي القادم من نادي تيرانا الآيسلندي، لينضم إلى السوري يوسف قلفا القادم من القادسية السعودي والليبي السنوسي الهادي المنتقل من نادي الجبلين السعودي.

ويلعب ماويجي صاحب الـ 28 عاماً في مركز الوسط المدافع، ومثل منتخب أوغندا في 65 مباراة سجل خلالها 8 أهداف. وبدأ اللاعب الأوغندي مسيرته في الدوري الأوغندي حتى العام 2009 عندما انتقل إلى نادي فيستانيار النرويجي الذي استمر معه حتى 2012، ورحل بعدها إلى جنوب أفريقيا ليلعب مع نادي غولدن آروز حتى العام 2014، ثم تنقل بين أندية هاغيساند النرويجي، وفالور وبروتور الأيسلنديين، قبل أن يستقر مع نادي تيرانا الألباني. ويواصل الأخضر الذي تعاقد مع المدرب الإسباني خوان ايغانسيو مارتينيز تدعيم صفوفه من أجل العودة للمنافسة على الألقاب، ومن المنتظر أن تنهي إدارة النادي صفقتين أخريين في مركزي الدفاع والهجوم قبل الدخول في المعسكر الإعدادي للموسم المقبل والذي سيقام في لندن أواخر يوليو المقبل.

