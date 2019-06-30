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كشف رئيس مجلس ادارة اتحاد كرة الطاولة علي الدبوس عن ان الاتحاد اعد خطة عمل متكاملة للنهوض بهذه اللعبة على الصعيدين المحلي والخارجي وفق آلية معتمدة سيتم تنفيذها تباعا. جاء ذلك في تصريح ادلى به الدبوس لـ«كونا» عقب مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد غرب آسيا والذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان. وقال الدبوس ان مجلس ادارة اتحاد كرة الطاولة يضع نصب عينيه تطوير اللعبة على المستويين الاداري والفني من خلال المشاركة في اغلب البطولات الاقليمية والدولية والدورات والمؤتمرات الادارية.

وأكد حرص الاتحاد على صقل وتطوير الكوادر العاملة في الاتحاد بالتعاون مع الاتحادات العربية والدولية مرحبا بكل الرؤى والأفكار التطويرية من قبل مدربي ومديري كرة الطاولة بالأندية الكويتية. وحول المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا اعرب الدبوس عن سعادته بتلبية الدعوة الموجهة للاتحاد لا سيما انها تأتي كأول حضور كويتي رسمي للاتحاد بعد رفع الايقاف الدولي عنه. وذكر ان الاجتماع استعرض التقريرين الاداري والمالي لاتحاد غرب آسيا وصدق عليهما واعتمد النظام الأساس والتعديلات عليه والخطة المستقبلية لاتحاد دول غرب آسيا اضافة الى بحث جدول البطولات المزمع اقامتها خلال الفترة المقبلة.

