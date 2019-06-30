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حصد منتخب كرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة ثلاث ميداليات فضية خلال مشاركته في منافسات بطولة مصر الدولية.

وافاد أمين السر العام للنادي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي امس في ختام منافسات البطولة التي انطلقت في 24 يونيو الحالي بمدينة الاسكندرية بمشاركة 25 دولة ان اللاعبين حامد وبدان ويعقوب القاسم نالا الميدالية الفضية في لعبة الفرق (دمج 1 و2 و3) بعد خسارتهما امام المنتخب المصري.واشار الى ان اللاعب حامد وبدان كان حقق الميدالية الفضية بالبطولة (فردي رجال جلوس) بعد دمج (الفئتين 1 و2) فيما حصل اللاعب فهد العتيبي على المركز الثاني والميدالية الفضية (فئة 11).

واهدى العجمي هذا «الانجاز الكويتي» الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وللشعب الكويتي.كما أعرب عن شكره لمدير الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا على الدعم الذي يقدمانه للرياضة الكويتية بشكل عام ولرياضة المعاقين بشكل خاص.

