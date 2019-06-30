دوليه

يتمسك المنتخب المصري بتحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول عندما يتواجه مع نظيره الأوغندي الصعب اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية، والتي تشهد مواجهة أخرى بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

وبعدما حقق كل منهما أفضل نتيجة ممكنة في الجولتين السابقتين ، يسعى منتخبا مصر وأوغندا إلى تتويج هذه البداية الناجحة لمسيرتهما في البطولة بتجنب احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى.

وحجز المنتخب المصري مقعده فعليا في الدور الثاني بعدما حقق انتصارين متتاليين في المجموعة على حساب زيمبابوي 1 -0 والكونغو الديمقراطية 2 -0 لكن مباراة اليوم هي السبيل الوحيد أمام الفريق للحفاظ على صدارة المجموعة وضمان مواجهة أفضل كثيرا في الدور الثاني.

ويستطيع المنتخب المصري تحقيق هذا الهدف من خلال التعادل في مباراة اليوم ورفع رصيده إلى سبع نقاط لكن اللاعبين بقيادة مديرهم الفني المكسيكي خافيير أغيري يرغبون في مواصلة الانتصارات وإحراز العلامة الكاملة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي. وسيسعى الفريق في المقام الأول إلى الحفاظ على الصدارة وتجنب إنهاء هذا الدور في المركز الثاني الذي يلتقي صاحبه في دور الستة عشر مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة والذي قد يضع الفريق في نهائي مبكر للبطولة أمام المنتخب السنغالي المرشح بقوة للمركزالثاني في المجموعة الثالثة.

في المقابل ، كان منتخب أوغندا استهل مسيرته في البطولة بفوز ثمين للغاية على منتخب الكونغو الديمقراطية 2 -0 ثم تعادل مع زيمبابوي 1 - 1 ليحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط ويصبح بحاجة لنقطة التعادل على الأقل في مباراة اليوم لضمان التأهل في ظل احتلال منتخب زيمبابوي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة قبل مباراته اليوم أمام الكونغو الديمقراطية (بلا رصيد) .

ولكن منتخب «الرافعات» ، الذي قدم بطولة رائعة حتى الآن ، يطمح إلى تفجير مفاجأة كبيرة والتغلب على الفراعنة بغية الابتعاد عن المركز الثاني وهو ما يمنح الفريق فرصة أفضل في التقدم للأدوار النهائية للبطولة رغم أنه لم يكن يتمتع بترشيحات كبيرة قبل بداية البطولة.

وفيما تحلم الجماهير باستمرار مشاركة أبرز نجوم الفريق في المباريات وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي ، قد يحصل اللاعب على قسط من الراحة في مباراة اليوم استعدادا للأدوار الإقصائية مع الاستعانة به خلال اللقاء إذا استلزم الأمر.ويضاعف من فرص جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أن أجيري يسعى لمنح بعض اللاعبين الآخرين للخبرة بمثل هذه المباريات الرسمية وبالبطولات الكبيرة لاسيما وأن عددا من لاعبي الفريق لم يخض سوى عدد قليل للغاية من المباريات الدولية.وقد يجلس محمد النني لاعب أرسنال الإنكليزي أيضا على مقاعد البدلاء خشية إيقافه في الدور التالي إذا نال أي إنذار في المباراة بعدما نال إنذارا في البطولة الحالية.

