دوليه

حجز المنتخب المغربي بطاقته في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بتحقيقه فوزه الثاني في المجموعة الرابعة الأصعب، وذلك على حساب ساحل العاج 1 0 اول من امس، في حين اكتفى المنتخب التونسي بتعادل ثانٍ 1-1 في المجموعة الخامسة أمام منافسه المالي.

وفي المجموعة الرابعة التي تعرف بـ «مجموعة الموت»، تمكن المغرب بهدف يوسف النصيري من تحقيق فوز على منافسه الأبرز منتخب ساحل العاج، وتصدر برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث عن الأخير، ومثلها عن جنوب إفريقيا التي أحيت آمالها بفوز بهدف نظيف على ناميبيا.

وكرر المنتخب المغربي نتيجة فوزه على ناميبيا في الجولة الأولى، وانضم الى منتخبات مصر (المجموعة الأولى) ونيجيريا (الثانية) والجزائر (الثالثة) في بلوغ ثمن النهائي.وحقق المغرب الفوز الثاني تواليا على ساحل العاج في بطولة الأمم، بعد تفوقه في دور المجموعات لنسخة 2017 بنتيجة مماثلة.

ومنح لاعبو المغرب مدربهم الفرنسي هيرفيه رونار فوزه الثاني أيضا في البطولة على المنتخب العاجي الذي سبق له أن قاده الى لقب نسخة 2015.واحتفظ رونار بمعظم لاعبيه الذين بدأوا المباراة الأولى، باستثناء مشاركة يونس بلهندة الذي كان يتعافى من إصابة ولم يتمكن من خوض لقاء ناميبيا، ودخول كريم الأحمدي كأساسي، في مقابل بقاء مهدي بوربيعة ويوسف آيت بن ناصر بين البدلاء.

في المقابل، اعتمد مدرب ساحل العاج إبراهيما كامارا على التشكيلة ذاتها التي فازت على جنوب إفريقيا 1- 0 في الجولة الأولى، مع نجوم من قبيل نيكولا بيبي وماكس ألان غراديل وجوناثان كودجيا مسجل الهدف اللقاء السابق، والقائد سيرج أورييه الذي خرج مصابا في الشوط الثاني.

وحفل الشوط الأول بالضغط المتبادل والفرص من الطرفين، وكان جرس إنذاره بدءا من الدقيقة الأولى برأسية للعاجي جوناثان كودجيا من مسافة قريبة، أنقذها قلب الدفاع المغربي غانم سايس من على خط المرمى.وتدريجيا، أصبح النصيري الخطر الأكبر على المرمى العاجي، فهز الشباك الخارجية (19)، قبل أن يسجل الهدف الأول بعد أربع دقائق من تسديدة أرضية قريبة بعد مجهود فردي وتمريرة متقنة من أمرابط.وهدأ إيقاع المنتخبين في الشوط الثاني، وكانت من فرصه تسديدة لزياش (60) علت العارضة قبل نحو ربع ساعة من خروجه لصالح سفيان بوفال. وتلا خروج زياش استبدال أمرابط لاعب نادي النصر السعودي للإصابة، ودخل بدلا منه نصير مزراوي.

وأتيحت للمغرب سلسلة فرص، أبرزها لمزراوي بمتابعة قريبة لتمريرة مبارك بوصوفة في داخل المنطقة، لترتد محاولته من العارضة (90).

وأحيت جنوب افريقيا آمالها بالتأهل بتغلبها على ناميبيا

1 - 0 ضمن المجموعة ذاتها، بهدف بونغاني زونغو في الدقيقة 68.

وفي المجموعة الخامسة، فشل المنتخب التونسي في تعويض تعادله المخيب في الجولة الأولى مع أنغولا 1-1، فكرر النتيجة ذاتها مع مالي اول من امس في السويس. وحافظت مالي على صدارة المجموعة مع 4 نقاط، بفارق نقطتين عن تونس، وثلاث نقاط عن أنغولا وأربع عن موريتانيا.وكانت مالي البادئة بالتسجيل عبر ديادي ساماسيكو في الدقيقة 60، وردت تونس بعد عشر دقائق بواسطة وهبي الخزري.

وخلافا لمباراته الأولى أمام أنغولا، ظهر المنتخب التونسي بمستوى أفضل أمام مالي وكان يستحق النقاط الثلاث لأنه كان الأفضل والأكثر خلقا للفرص الحقيقية للتسجيل، فيما اكتفى المنتخب المالي بالدفاع ولم يبادر إلى الهجوم إلا نادرا.

