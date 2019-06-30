دوليه

شدد المدرب المكسيكي خافيير أغيري على أن المنتخب المصري يبحث عن العلامة الكاملة وسيدفع بأفضل لاعبيه عندما يلاقي أوغندا اليوم في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى.

وقال أغيري في مؤتمر صحافي امس: «أعتقد أنه حتى وإن ضمنا التأهل الى المرحلة المقبلة، نريد أن نكون في المركز الأول. ضد أوغندا سندفع بأفضل اللاعبين لدينا»، مشيرا الى أنه قد يأخذ في الاعتبار مسألة البطاقات الصفراء التي نالها ثلاثة لاعبين في المباراة الثانية، وهم محمد النني ومحمود علاء والبديل علي غزال. وتابع: «سنحاول اللعب بشكل جيد من البداية الى النهاية. حتى الآن لم نلعب بأفضل مستوى ممكن، لكن لدينا ست نقاط و(اليوم) نتمكن في أن نحقق أفضل مباراة لنا في دور المجموعات».

وأوضح: «سأحاول الدفع بأفضل اللاعبين.. لا أفكر بإجراء تغييرات كبيرة في التشكيلة الأساسية»، متحدثا عن «تغيير أو تغييرين ربما»، معتبرا أن المباراة «ستكون صعبة، هم (أوغندا) يلعبون بشكل جيد جدا، لديهم كرات ثابتة جدية، يعملون بشكل كبير وسجلوا ثلاثة أهداف حتى الآن»، وذلك بالفوز في المباراة الأولى على منتخب الكونغو الديموقراطية 2- 0، والتعادل في الثانية مع زيمبابوي 1-1.

وشدد على أن لاعبي أوغندا يشكلون «فريقا قويا جدا، فريق منظم جدا، يقاتل لتسعين دقيقة. هم محاربون.. علينا الاحتفاظ بالكرة، علينا العثور على المساحات، علينا أن نكون حذرين في الهجمات المرتدة، الكرات الثابتة».

