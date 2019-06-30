دوليه

صرح الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا ، إن المباراة أمام المنتخب المصري ستكون غاية في الصعوبة بالنسبة لفريقه، لكنه أكد أنها ستكون فرصة جيدة لإثبات قدرات لاعبي أوغندا والتأكيد على المستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق في مباراتيه الماضيتين.وقال ديسابر خلال مؤتمر صحافي امس: «رغم صعوبة المباراة إلا أن أوغندا ستخوض اللقاء من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط واعتلاء صدارة المجموعة الأولى»، مشيرا إلى أن منتخب مصر أفضل بكثير من منتخبي زيمبابوي والكونغو.وأضاف ديسابر :«لم يكن مفاجئا أن تفوز مصر في المباراتين الماضيتين، خاصة وأنها تأهلت إلى كأس العالم الأخيرة بروسيا، وأوغندا في المقابل، تمتاز بالروح العالية والحماس، والجماهير بالطبع ستكون بجانب الفريق المصري في اللقاء ولكن ذلك لا يمنع أن منتخب أوغندا سيبذل قصارى جهده للفوز وتسجيل مفاجأة كبيرة». وأشار ديسابر إلى أنه لامجال للاخطاء في مباراة اليوم، «ويجب التركيز على المباراة دون النظر لمواجهات أخرى، والفريق يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة إذا كثف تركيزه وتفادى الأخطاء في مواجهة الفريق المصري». وتابع: «لست قلقا من منتخب مصر، فهناك فارق بين مباراتي زيمبابوي والكونغو ومباراة اليوم، ومباراة مصر أمام الكونغو كانت بمثابة كتاب مفتوح وكل شيء وضح بالنسبة لنا، ولاعبو أوغندا لديهم الحافز الكبير لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط».

