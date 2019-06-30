دوليه

تتصارع نيجيريا التي ضمنت التأهل الى الدور ثمن النهائي مع مدغشقر على صدارة المجموعة الثانية عندما يلتقي المنتخبان اليوم في الجولة الثالثة للدور الأول في كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل المنتخب النيجيري المركز الأول برصيد 6 نقاط من انتصارين، مقابل 4 نقاط لمدغشقر ونقطة لغينيا الثالثة، فيما يقبع منتخب بوروندي في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.

ويريد المنتخب النيجيري مواصلة انتصاراته في البطولة لكن مهمته اليوم لن تكون سهلة امام فريق نشيط مرشح لأن يكون الحصان الأسود في البطولة نظير ما قدمه من عروض قوية وهو يطمح ايضا لتصدر المجموعة من خلال تحقيق الانتصار على منافسه النيجيري.

ورغم هزيمته في المباراتين الماضيتين أمام نيجيريا ومدغشقر، لم يفقد منتخب بوروندي الأمل بعد في العبور إلى الدور الثاني، اذ سيسعى لاعبو بوروندي إلى بذل قصارى جهدهم من أجل هدفين أحدهما لا يتوقف على نتيجة الفريق فحسب وإنما يحتاج إلى معاونة الآخرين.