دوليه

أبدى قائد المنتخب العاجي سيرج أورييه خشيته من أن تكون بطولة كأس الأمم الإفريقية قد «انتهت» بالنسبة إليه، وذلك بعد خروجه مصابا في الشوط الثاني من المباراة ضد المغرب اول من امس ضمن المجموعة الرابعة.وخرج أورييه مدافع نادي توتنهام هوتسبر الإنكليزي مصابا في الشوط الثاني من مباراة الجولة الثانية التي انتهت بخسارة منتخب بلاده 0-1.وقال أورييه: «بالنسبة إلي، أعتقد أن الأمر انتهى. شعرت بطقطقة أو بتمزق. سنجري الفحوص، وسنرى. الأمر ليس جيدا جدا».وفي حين لم يحدد أورييه منطقة الإصابة، بدا أثناء خروجه من المباراة التي أقيمت على ستاد السلام في القاهرة، وهو يمسك بأعلى الفخذ.

