دفتر أحوال

دهم رجال مباحث السالمية مساء أول أمس منزلاً في منطقة جليب الشيوخ يستغل كمخزن للأدوية المسروقة من المستشفيات الحكومية من قبل عصابة آسيوية يعملون في شركة تنظيف.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «النهار» بان معلومات سرية وردت لرجال مباحث السالمية تفيد بان عصابة مكونة من 5 وافدين من الجنسية الآسيوية يعملون في شركة تنظيف متخصصين في سرقة الادوية من المستشفيات الحكومية التي يعملون بها، ويقومون ببيعها على الزبائن في منزلهم في منطقة جليب الشيوخ. وبعد البحث والتحري تبين بان افراد العصابة يقومون بعد سرقة الادوية بتخزينها في منزلهم وبيعها على الزبائن، فتم رصد المنزل وبعد التأكد من تواجدهم دهم رجال المباحث المنزل والقوا القبض على افراد العصابة الخمسة وبتفتيش المنزل عثر على كمية من الادوية المسروقة. وعليه تمت احالتهم والمضبوطات الى الجهات المختصة.

