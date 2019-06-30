دفتر أحوال

أصيبت مواطنة بجروح وكسور اثر انقلاب سيارتها بسبب حفرة باحد الشوارع في منطقة الزهراء وتم نقلها بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير.

وفي التفاصيل بأن مواطنة وخلال قيادة سيارتها ذات الدفع الرباعي باحد شوارع منطقة الزهراء لم تتمكن ان تتجاوز حفرة في منتصف الطريق فوقعت بها ما نتج عنه عدم سيطرتها على مقود السيارة وانقلابها عدة مرات على الطريق ما نتج عنه اصابتها بعد كسور وجروح تم نقلها بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير، فيما باشر رجال المرور والاطفاء بسحب السيارة من على الطريق وتسهيل حركة الطريق.

