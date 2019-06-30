دفتر أحوال

لقي مواطن مصرعه فيما اصيب اخر بجروح وكسور خطيرة اثر انقلاب سيارة فجر أمس على طريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب.

وتتلخص تفاصيل الحادث في ان بلاغاً ورد فجر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين بان سيارة يقودها مواطن وبرفقته زميله انقلبت عدة مرات على الطريق ومن ثم اصطدامها بعامود الانارة وانحشارهما داخل السيارة، وعليه استطاع رجال الاطفاء اخراجهما باستخدام آلات خاصة لقطع الحديد حيث تبين بان احد المصابين لفظ انفاسه الاخيرة اثر نزيف حاد، فيما اصيب الاخر بجروح وكسور خطيرة وتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى العدان.

تم استدعاء رجال الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي امر بنقل الجثة، فيما باشر رجال المرور تسهيل حركة المرور والتخطيط لمعرفة اسباب الحادث.

