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يعمل في وزارة الداخلية

براءة عسكري وتاجر ممنوعات وثالث من إدخال المخدرات السجن


قضت محكمة الجنايات ببراءة عسكري يعمل في السجن المركزي وتاجر مخدرات واخر من حيازة وتهريب المؤثرات العقلية الى السجن عن طريق رشوة الاول بمبلغ مالي.
وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم الاول انه وهو موظف عام وكيل عريف بوزارة الداخلية قبل لنفسه عطية مبلغ ألفي دينار كويتي بالامتناع عن عمل من اعمال وظيفته وهي منع دخول المواد المؤثرة عقليا والمؤثمة قانونا الى داخل السجن العمومي والمتهم الثاني قدم عطية مبلغ ألفي دينار كويتي لموظف عام وهو المتهم الاول للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته وهي منع دخول المواد المؤثرة عقليا والمؤثمة قانونا الى داخل السجن العمومي وحاز مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
واضافت النيابة ان المتهم الاول واخر حازا المؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي او الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المرخص بها قانونا وحال كونه الاخر عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة الجناية وهي الحبس لمدة عشر سنوات بتهمة المواقعة بالاكراه ودخول مسكن في قضية جنائية، والمتهمون جميعا ادخلوا في السجن المركزي المواد المؤثرة عقليا على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهمين ودفعت انتفاء اركان الجرائمة المسندة للمتهمين وانتفاء صلتهما بالواقعة وعدم صحة التحريات، مؤكده ان التحريات لاتصلح وحدها لان تكون دليلا.


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