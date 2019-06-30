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الفنان عوض فرحان دوخي من أبرز الفنانين الكويتيين، وكان صوته الجميل موضع استحسان من المستمعين في الكويت وفي خارجها، وقد وصف بأنه أحد فرسان الأغنية الكويتية.

ولد في سنة 1932م، في منطقة شرق، ودرس في مدرسة النجاح عند بداية دراسته.

وهو من أسرة يسري حب الفن في دماء عدد من أفرادها، وكل واحد من هؤلاء له دوره وذكره في عالم الموسيقى.

كان عوض دوخي يمثّل الأصالة، والإجادة معاً في مجال الفنون الغنائية الكويتية جميعاً، فهو مبدعٌ في فن السامري والصوت، والخماري، وأغاني البحر، والليوه، والطنبورة، وكان مع أخيه الدكتور يوسف دوخي من العاملين على تطوير الغناء الكويتي.

بدأ في الغناء قبل أن يتعلّم العزف على العود، لأنه كان نهَّاماً في سفن الغوص، وله تسجيلات من أغاني النهمة البحرية في غاية الإتقان، وكان عمله في الغوص في سنة 1948م.

ولم يلبث أن عُرف مغنياً في كثير من السفن، وقد قام بتسجيل بعض الأغاني بعد أن تمكّن من هذا الفن.

وقد بدأ إذاعياً في إذاعة كويتية خاصة كانت تعمل في سنة 1947م، وغنى لها أغنية الصوت الشهير: يشوّقني برق من الحي لامع».

ولكنه لم يتجه إلى إذاعة الكويت الحكومية إلا في سنة 1959م، فسجل لها الصوت الشهير: «يا من هواه أعَزَّهُ وأَذَلَّني»، وكان هذا بداية معرفة المستمعين به وبداية شهرته في عالم الغناء.

امتاز هذا الفنان (عوض دوخي) بصوت رقيق وقوة في الأداء مع بحَّة جميلة تضيف إلى غنائه جمالاً وقد صُنِّفَ بأنه الثالث بعد الفنانين المعروفين: ضاحي بن وليد، ومحمد فارس.

وإلى جانب اهتمامه بالغناء الكويتي وحسن أدائه له، فإنه قد مال في فترة من الفترات إلى غناء بعض الأغاني المصرية الدارجة وكانت منها أغنية: «على بلد المحبوب ودِّيني».

ومما يذكر له أنه قد أغنى الحركة الفنية الغنائية في الكويت بإنتاجه الغزير، فغنى لعدد كبير من المؤلفين والملحنين حتى عُدَّت أغانيه بالمئات. وقد استمر في عمله الفني هذا طوال ثلاثين سنة، أمضاها وهو متمسك بالتراث الشعبي الغنائي والإيقاعات الكويتية المألوفة.

وبعد فترة طويلة أمضاها في خدمة فنه الذي أحبه وارتضى أن يكون حريصاً على حفظه، بدأ به إحساس بالمرض. ثم صار هذا المرض يتفاقم، مما جعل علاجه في الخارج مهما بعد عدة عمليات أجريت له في الكويت، وقد عاد من رحلته هذه وهو متعب البدن في سنة 1974م، وبقي على حاله إلى أن توفي -رحمه الله - في سنة 1979م.

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أعرف الفنان عوض دوخي جيداً، وأعرف كذلك أخاه الدكتور يوسف، ولي بهما صلة طيبة. وهما على نوع من الطيبة يندر مثاله، يحرصان على استمرار المودة مع من يقدرهما، ويتابع فنهما. ولي معهما حكاية تُروَى.

ولئن كنت قد كتبت هذه الحكاية في كتابي: «غناء القصائد العربية في التراث الشعبي الكويتي» فإن من المهم تقديمها هنا مع شيءٍ من الإيجاز:

اقترح عليَّ من لا أستطيع أن أرد له طلباً كتابة بعض الأبيات، وطلب أن تكون مبنية على مطلع يقول:

«لك حُبِّي واشتياقي»

ولقد زاد فطلب أن تكون كتابتها بأسرع ما يكون، وأن يطلع عليها قبل أن ينفض المجلس الذي كنا فيه. فجلست في زاوية هادئة وكتبت أبياتاً أراها مناسبة إذا قسنا الفترة الزمنية التي استغرقتها في كتابتها، وإذا عرفنا أنني مرتبط بالمطلع الذي أملاه عليَّ مُمليه.

وعندما انتهيت من الكتابة أطلعت الرجل على ما كتبت فاتَّصَلَ فوراً بالأخوين الفنانين عوض ويوسف دوخي، وطلب منهما الحضور إلى حيث نجلس. وما هي إلا فترة قصيرة حتى كانا بيننا، فجلست معهما بعيداً وقلت لهما هذه أبيات طُلب مني أن أكتبها حالاً، ويبدو أن دعوتكما إلى هذا المكان هو الرغبة في عرضها عليكما حتى تقوما بتلحينهما، وغنائها كل بحسب اختصاصه فرحبا بها، وذهبا إلى مباشرة العمل المطلوب، ثم إنني استمعت بعد أيام قليلة إلى الفنان عوض دوخي وهو يغرد بها في الإذاعة وفي التلفزيون.

ويستحسن هنا أن أورد كلمات هذه الأغنية، فقد صار لها عدد كبير من المستمعين وسُجِّلَتْ صوتاً وصورة:

لك حبي واشتياقي

دون أهلي ورفاقي

شهد البدر علينا

عند ساعات التلاقي

ورأى ما كان منَّا

من تصافٍ ووفاق

قد رآنا نتساقى السـ

ـحب ما أحلى التساقي

ورآنا نهجر الدنيا

ونلهو بالعناق

تجمع الأيام قلبيـ

ـنَا عَلَى خيرِ اتفاقِ

يا حبيبي إن حبي

لك طول العمر باقي

لك حُبِّي يا حبيبي

لك حُبِّي واشتياقي

رحم الله عوض دوخي وأخاه الدكتور يوسف دوخي.

