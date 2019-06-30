الاخيرة

أتقدم لجميع الطلاب في الكويت الذين حصلوا رسمياً على بعثات من وزارة التعليم العالي للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية بآيات التهاني والتبريكات... ألف مبروك لكم. إنكم تستحقون وبجدارة هذه المكانة بعد أربع سنوات من الجد والاجتهاد في مرحلة الثانوية العامة.

إن الحصول على بعثة للدراسة في الخارج يعد إنجازا كبيرا، كما أنه مفتاح لمستقبل مشرق.

منذ الخمسينيات، بعد ما أدركت الكويت أن التعليم على مستوى عالمي أمر محوري لتأمين مستقبل البلاد، اختارت خمسة أجيال من الكويتيين والكويتيات الولايات المتحدة كوجهتهم المفضلة للتعليم الجامعي. في العام الماضي، كان هناك حوالي 12,300 طالب من المرحلة الجامعية والدراسات العليا يدرسون في مختلف الولايات الأميركية، وسوف يستمر هذا الإرث بكم.

إن جودة وتنوع الخيارات في الولايات المتحدة لا مثيل لها: كليات وجامعات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى المجالات الدراسية المتنوعة، والمدن الرائعة في جميع أنحاء البلاد التي تحتضن الطلبة للدراسة. إن الولايات المتحدة لديها حقا الكثير لتقدمه للطلاب الكويتيين.

وكما سبقكم العديد من الطلبة الكويتيين الذين درسوا في أميركا، يجب عليكم أن تعلموا أن الدراسة في أميركا تتجاوز الفصل الدراسي، فيتوجب عليكم الاستفادة من فرص السفر حول البلاد لتبادل الأفكار ولتعزيز التفاهم الثقافي المتبادل مع الأميركيين وغيرهم. فكل منكم يمكنه أن يصبح سفيرا للكويت في الولايات المتحدة على طريقته الخاصة.

ستدعم هذه التجارب نموكم الشخصي، كما ستجعلكم أكثر جذبا لأصحاب العمل بعد عودتكم إلى الكويت. نحن في السفارة الأميركية واثقون في شعارنا: «أدرس في أميركا لتنجح في الكويت». والدليل على ذلك تشهدونه من خلال أولئك الذين درسوا في بلدي.

لقد سهلنا إجراءات التقديم على تأشيرة الطالب، ويقوم موظفونا في القسم القنصلي بالعمل بجهد كبير للتعامل مع طلبات التأشيرة الطلابية، وهم على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات الطلبة الراغبين بالدراسة في أميركا بداية الفصل الدراسي القادم. للمزيد من المعلومات حول آلية التقديم للتأشيرة والحفاظ على وضعكم القانوني خلال الدراسة تجدونها على المواقع الالكترونية.

