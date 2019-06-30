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لأول مرة منذ البدء بتدوين سجلات الطقس في القرن التاسع عشر، تجاوزت درجات الحرارة في فرنسا عتبة 45 درجة مئوية اول من أمس الجمعة، وتشهد فرنسا وعدة دول اوروبية موجة حر استثنائية خلفت اربع وفيات حتى الان بالاضافة الى الحرائق. تجاوزت الحرارة في فرنسا عتبة 45 درجة مئوية اول من أمس الجمعة في اليوم الخامس لموجة الحر الاستثنائية في اوروبا التي خلفت اربع وفيات حتى الان في حين لا يزال اقيلم كاتالونيا الاسبناني يكافح حريقا اتى على الاف الهكتارات. ولاول مرة منذ البدء بتدوين سجلات الطقس في القرن التاسع عشر، سجلت الارصاد الجوية الفرنسية 45?9 درجة مئوية في غالارغو لومونتو وهي قرية قرب مونبيلييه، حيث رفعت حال التيقظ من الحر الى الدرجة القصوى، او اللون الاحمر، على ما ابلغت الهيئة وكالة الانباء الفرنسية. وهي بذلك تكسر درجة الحرارة البالغة 45?1 درجة مئوية المسجلة في الثالثة بعد ظهر أمس الجمعة في فيلفياي في جنوب البلاد، بذلك تنضم فرنسا الى نادل الدول الاوروبية التي سجلت على الاقل 45 درجة مئوية «مثل بلغاريا والبرتغال وايطاليا واسبانيا واليونان ومقدونيا الشمالية» ولفق ما كتب على «تويتر» احد خبراء الارصاد الجوية الفرنسية، فرنسوا جوبار.

