علم ومعرفة

«أنا مجرد قارئ لهؤلاء المبدعين الكبار يقوم بدور الخادم حيناً والكاهن حامل المفتاح والوسيط أحيانا أخرى متصوراً أن هناك أسئلة يمكن أن نورط فيها المتحدثين موضحاً أننا بدأنا نسائم ربيع ما لبث أن تحول إلى بحار من الدماء والمتمزق هذه الثورات التي أجهضت في مهدها وقفز عليها من سرقها وسرق منها أمل بقية الشعوب».

بهذه الكلمات بدأ الناقد الكبير د.صلاح فضل تقديمه للندوة الموسعة والتي حملت عنوان «السرد العربي» وتميزت بحضورها الكثيف والحاشد وتحدث فيها نخبة من الأدباء المفكرين والمثقفين العرب.. واستكمل «فضل» كلمته قائلاً: إن أوطاننا في هذا الموضوع تطرح علينا سؤلاً.. ماذا ينتظرون في المستقبل؟ أليس من حقنا أن نعيد لهم حلم الحرية والديمقراطية أم انه كتب علينا أن نظل في آخر الصفوف؟ لافتا إلى أن هذا سؤال يطرحه المبدع دون أن يدري في رؤيته للحاضر والماضي وتصوره للمستقبل

وطرح فضل سؤالا آخر لافتا انه ليس بعيدا عنا عندما نجد اليمين في أوروبا وأميركا يقيم صرعاً حاداً بين حرية الرأسمالية المتوحشة وبين ما تبقي من ميزان العدل بين الشعوب؟

مستكملاً: أتصور أن رواية كل من مبدعينا ونقادنا لابد أن تداعبها تلك الثورات المتتالية والإيقاع السريع لعالمنا الذي ينتقل كل يوم من حال إلى حال.

الروائي والمفكر الليبي «إبراهيم الكوني» كان أول من أجاب على تساؤلات فضل معتقداً انه سؤال يثير قضية كانت تؤرق الجنس البشري.. وهي العدالة موضحاً انه ولهذا السبب كلمة تغيير حينما تطلق في عالمنا العربي المؤدلج مباشرة تقف إلى جانب التغيير في السياسة.. وأضاف: انه في واقع الأمر التغيير مسألة وجودية وليست سياسية فعندما نحتكم إلى الآية التي تقول «لايغير الله ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» هذه الآية اختزلت البعدين البعد الحركي السياسي والوجودي الذي ننتمي له جميعا على حد تعبيره.

ويرى الكوني أننا عندما نكتب لا نكتب في سبيل السعادة والهروب لكننا نكتب في سبيل الحقيقة وان أي حقيقة لا ترجى منا أن لم نغير ما بأنفسنا وتغيير ما بالنفس لا يتأتي بأن نفتعل خصومة مع العالم لان العالم انعكاس لنا وليس العكس قائلا ولهذا نهزم عندما نذهب لتغيير ما بالعالم لذلك لابد من أن نحتكم لأنفسنا ونغير ما بأنفسنا

وأحال «الكوني» إلى فلسفة «سبينوزا» قائلاً: انها تتلخص في جملة واحدة تشبثوا بتلابيب الطبيعة ذلك أن الطبيعة الوحيدة التي تحيلنا لأنفسنا وتستطيع أن تجرنا تجردنا من الهواء ولهذا السبب اختلفت تقنيات الحاجة الروحية مثل اليوجا.. وأشار إلى أننا نستطيع أن نكسب العالم الحرب مع العالم لأن العالم عندما ينازعه ما هو ملك له: الذي هو الحرب والجسد يهزمنا ولكننا عندما نغير ما بأنفسنا يتغير العالم.

الكاتب المغربي «انيس الرافعي» اسماها تحول وليس تغييراً.. قائلاً السرد العربي الآن وغداً أراه في إطار هذه الصدفة العمياء التي تؤدي إلى حصول الكاتب على الاستعارة التي يواجه بها العالم استعارة البشر والدلو والحبل ولعطش مستكملاً: تحول السرد أولا يتطلب منا حفر البئر طبقات من الكتابة الدلو هو الذي يؤدي دائما إلى تطور السرد وهو اللغة الدلو الذي نغرف به هو اللغة.. الحبل هو الأسلوب هل نجدد في كل مرة هل نغير الحبل الذي ننزل به دلو البئر العطش فهل نجدد العطش هل نجدد القراءة؟

وأضاف «الرافعي» أننا في إطار التحول ماذا يمكننا أن نستبدل أم علينا أن نغير طريقة نظرنا أن في السرد ليس علينا أن نحفر البئر من الأعلى بل نحفره من الأسفل

الكاتب والروائي السوداني «حمود زيادة» يعتقد أن قضية الديموقراطية والحرية والتغيير بالنسبة للسارد هي قضية شخصية موضحاً: بلا ديموقراطية بلا حرية كل كاتب منا مهدد أن يموت أمام فوهات البنادق ويهتف قبل أن ينطلق الرصاص لصدره.

وأضاف زيادة أريد الحرية أنا كاتب أفريقي عربي مسلم اسود أنا في القاع تماماً أنا أريد الحرية في كل العالم حتى ترتقي درجتي قليلاً أن السارد يحتاج للحرية كي يستطيع الكتابة وانه يرى أن الكتابة مواجهة مع الذات والعالم موضحاً: انه لا يوجد كتابا يمكن أن يغير العالم فلا يقرأ احد كتاب ثم يتغير في يوم وليلة لكن في النهاية الفن كسرد يرتقي بالروح يطورها بما يمكن أن يغير هذا الواقع إلى شكل أجمل

من جانبها قالت الكاتبة والروائية المصرية د.مي تلمساني أنها بدأت الكتابة سنة تسعين وعندما فكرت ماذا تقول عن السرد العربي فكرى كأي كاتب تستعين أصيل وهو الاحتفال بالذات.. وترى «التلمساني» أن الجيل ترك بصحة وان لم نستطع الحديث عن ملامح عامة تجمعهم فكل منهم لديه طموحه الخاص في الكتاب هانما تجمعهم اللحظة التاريخية.

وتشير التلمساني إلى أن جيل التسعينيات لم يهتم بتحري فكرة الكتابة عن موضوع تاريخي فرضوى عاشور حين كتبت كان التاريخ موضوع الكتاب لكن جيل التسعينيات لم يفعل ذلك.. مضيفة أنها كتبت عن أم فقدت ابنتها لحظة الولادة وهي تجربة ذاتية تقول عنها «كتبتها لأنها لم يكن أمامي ألا الجنون أو الانتحار فالطفلة ولدت ميته وكنت أريد تسميتها دنيا ذات وهو العنوان الذي اخترته للرواية.

وتستكمل «التلمساني» أنها عندما أحبت أن تكتب أول رواية لها لم تنظر لوضع المرأة في الكتابة عنه بل بدأت من مسألة خاصة وطورتها بحيث استطاعتها أن تقول عنها أنها تجربة لم تكتب في السرد العربي قبل ذلك وهي حالة الأم التي فقدت طفلها يوم ولادتها لافتة إلى أنها لا تستطيع تكرار نفس التجربة بل يجب أن تتحرك للنص الثاني ومنه للثالث والرابع فالكاتب الذي نجحت وصلته الأولى يكررها لكن بالنسبة لها كيف تحكي حواديت مختلفة بأدوات مختلفة قائلة: وأكرر أنني شخص يحاول تثوير ما حوله من خلال مجريات الكتابة فكرة التحول والتغيير وتثوير الكتابة يجب أن تأتي من طموح الكاتب .

