علم ومعرفة

صدر حديثاً عن الكتب خان للنشر والتوزيع بالقاهرة كتاب «أقصى ما يمكن»، للكاتب والسيناريست مصطفى ذكري الذي يعد من ابرز الأسماء الأدبية في جيل التسعينيات والذي لا تبتعد صورته في يوميات كتابه الجديدة عن صورته في الكتابين السابقين في حقل اليوميات «على أطراف الأصابع» و»حطب معدة رأسي» من حيث انفلاته من القواعد الجامدة للنوع الأدبي، والإخلاص الصارم للذائقة الشخصية.. وإعادة تدوير الكتابة لاكتشاف احتمالاتها المختلفة في سياقاتٍ جديدة، ويبدو ذلك مستريحًا تمامًا داخل هذه الصيغة بأقصى تحريفٍ ممكن لمعناها وهي يوميات حُذِفت تواريخها وأماكنها، ليُقطر فيها كل ما تعجز عن استيعابه الأشكال التقليدية للأدب. مقدمة صيغة منفتحة لعناصر متنافرة بطبيعتها بالتجاور داخلها..

ويحاول ذكرى عبر كتابة «أقصى ما يمكن» رغم ما يحويه من شكل من أشكال الذاتية إلى يخرج من الخاص إلى العام متجاوزاً اللغة البلاغية والنصوص المعلبة والمباشرة التي قد تسطح المعاني والدلالات إلى رمزية مستحبة موغلة في العمق

