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عن هيئة الكتاب بالقاهرة صدر مؤخراً كتاب «جدار العار.. جدار الفصل العنصري وانعكاساته في الأدب العبري والفلسطيني المعاصر» للدكتورة داليا سعيد.. يطرح الكتاب قضية في غاية الأهمية وهي الجدار العازل الذي حول حياة الشعب الفلسطيني الشقيق إلى جحيم وقطع تواصله مع العالم ومع أنفسهم بعضهم البعض.. وتأثر ذلك نفسياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً على هذا الشعب المناضل.. وتقول د.داليا عبر صفحات كتابها «يقدم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2002، ببناء جدار فصل عنصري فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة .. وهو ما يعد اخطر محاولات وممارسات الاحتلال الفلسطيني ضـاربا عـرض الحـائط بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القوانين الدولية.. فارضاً وقائع غير شرعية بواسطة هذا الجدار.. وتضيف د.داليا قضية جدار الفصل العنصري قضية تفصيلية تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وهي قضية خطيرة هددت ولاتزال تهدد المصالح والحقوق الفلسطينية بل أنها تعد عقبة كئود في محاولات قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

