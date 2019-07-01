علم ومعرفة

ضمن «سلسلة الإبداع العربي»، التي تصدر عن هيئة الكتاب بالقاهرة صدرت مؤخراً المجموعة القصصية «أمي تتعلم الفيس» للكاتب المغربي إدريس خالي.. تتضمن المجموعة عشرين قصة قصيرة هي الثانية للكاتب بعد مجموعته «فوق دارنا بومة»، التي صدرت بالمغرب عام 2011.. مجموعة «أمي تتعلم الفيس» تحتفي بالمفارقات التي تسكن شخوصها. وهي قصص وإن انطلقت من راع يتجاوز وضعه بفضل الكتاب، فإنها تجوب في عوالم متنوعة، متنقلة بين القرية والمدينة، باحثةً عمَّا يجعل الكائن مسكونًا بالأسئلة وبالغرابة. إنها قصص تتميز بغوصها في العوالم الداخلية لشخوص مسكونين بالسؤال، بالقلق وبالتمرد، ما يخلق مفارقات اجتماعية ونفسية تعبر عن المجتمع الذي تنبع منه، وتحاول تعريته ووضعه أمام وجهه. الوجه الحقيقي الذي تصر الرتوشات الزائفة على إخفائه وإبعاده.

إدريس خالي كاتب يهتم بالتفاصيل، يلتقطها مثل مصلح ساعات قديمة، ومثله يضع يده على مكمن الخلل. لكنه لا يقدم حلولًا، لأن الكاتب الحقيقي لا يفعل ذلك. إنه فقط يعري الجرح لنراه جيدًا. التعرية محفزنا الأساسي للبحث عن العلاج.