علم ومعرفة

صدر حديثا بالقاهرة كتاب «حدود مصر الملتهبة» للكاتب محمد شلبي أمين الكتاب يعرض الحدود الجغرافية والتاريخية لمصر قديماً وحديثاً ورغم قلة صفحات الكتاب ألا أن قيمته تتعاظم حيث جاء الربط رائعاً بين اتفاقية «سايكس بيكو» و»مخطط برنارد لويس» كمرحلة تعديليه في ظل توازن القوى الجديد الذي تعتلى أميركا قمته.. كذلك الجزء الخاص بتقسيم الخليج حيث يشير الكتاب إلى أن هناك لعباً على الإطار العرقي والطائفي ولكن داخل تخطيط جغرافي يضمن لأميركا اقتطاع الجزء البترولي في كل دولة بما فيها إيران.. لتنمو بينها ثروة بترولية واحدة هي الأضخم في العالم.. ويخص أميركا في نهاية الأمر كجزء من المخطط النهائي وعلى الرغم من كل الحقائق التاريخية والجغرافية والتي أدرها المؤلف في كتابة والتي كشفت كثير من الأوهام التي تدور حول حقيقة الحدود المصرية ألا أن البعض مازال يعيش في ضبابية إلى حد ما فريسة للصراع بين العقل والتاريخ والجغرافيا وما بين الضمير الأدبي والأكاديمي.

