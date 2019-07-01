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أكد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط أن المهرجان قرر استمرار منع مشاركة تركيا في فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين التي تعقد خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر القادم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.. بسبب العداء السافر لدولة تركيا ومواقفها المنحازة ضد مصر ومساندتها للإرهاب.

وكان المهرجان قد علق مشاركة تركيا في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين والتي عقدت في أكتوبر 2013 ومن يومها يجدد المهرجان قرار المنع خاصة مع استمرار الرئيس التركي في انتهاج سياسات مناهضة لمصر وموالية للإرهاب وبذلك تكون مقاطعة المهرجان للسينما التركية مستمرة للعام السابع. على التوالي.

