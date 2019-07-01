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الإسكندرية السينمائي يجدد مقاطعته للسينما التركية

شريف صالح
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الإثنين 01 يوليه 2019

أكد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط أن المهرجان قرر استمرار منع مشاركة تركيا في فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين التي تعقد خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر القادم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.. بسبب العداء السافر لدولة تركيا ومواقفها المنحازة ضد مصر ومساندتها للإرهاب.
وكان المهرجان قد علق مشاركة تركيا في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين والتي عقدت في أكتوبر 2013 ومن يومها يجدد المهرجان قرار المنع خاصة مع استمرار الرئيس التركي في انتهاج سياسات مناهضة لمصر وموالية للإرهاب وبذلك تكون مقاطعة المهرجان للسينما التركية مستمرة للعام السابع. على التوالي.


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