آخر النهار

شدد الامين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتور بدر الدويش على اهمية المهرجان العربي لمسرح الطفل الذي ستنطلق اعماله في الكويت في الفترة من 2- 12 يناير الحالي. واشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر المجلس الى ان المهرجان اختار الفنان القدير عبدالناصر الزاير ليكون شخصية المهرجان وذلك تقديرا لمسيرته ومشواره الفني وعطاءاته المتميزة للطفل على صعيد المسرح والاغنية والتلفزيون .

كما شارك في المؤتمر الصحافي مدير ادارة المسرح بالمجلس مدير المهرجان احمد التتان الذي سلط الضوء على عدد من انشطة المهرجان ومن بينها الورش المتخصصة حيث سيشهد المهرجان اقامة ثلاث ورش من بينها ورشة خاصة بالازياء واخرى خاصة بتحريك الدمى وثالثة عن صناعة العرائس . ينشطها كوادر عربية متخصصة في مجالات الدمى والازياء .

وقال الدكتور بدر الدويش ان المهرجان في دورته السابعة سيشهد تقديم اربعة عروض مسرحية ثلاثة من الكويت وعمل مسرحي رابع من دولة قطر الشقيقة . والعروض المحلية هي:

مسرحية «لوسي والعجوز» لفرقة المسرح الكويتي.

مسرحية «الباندة» إنتاج خاص.

مسرحية «فارس في عالم الدمى» لفرقة مسرح الخليج العربي.

اما العرض القطري فهو مسرحية «بائعة الكعك» من اخراج الفنان القطري القدير ناصر عبدالرضا .

فيما أشار مدير المهرجان احمد التتان إلى ان المهرجان سيشهد معرضاً خاصاً بمسيرة الفنان المكرم عبدالناصر الزاير يتناول صوراً من مسيرته واهم اعماله بالاضافة لمعرض آخر يتناول جوانب من الدورات الست الماضية من عمر هذا المهرجان الذى بات موعدا متجددا مع ابداعات مسرح الطفل في العالم العربي. وسيقام المعرض مع الورش في اللوبي الخاص بمسرح الدسمة حيث تقام العروض يوميا الساعة السابعة والنصف. كما اشار التتان الى ان حفل الافتتاح سيشهد تقديم العرض الاستعراضي «ماي دريم - حلمي» فكرة واخراج محمد جمال وتأليف فاطمة العامر وألحان علي المتروك وبطولة عدد من الكوادر الفنية الشابة التي ستقدم عرضا استعراضيا خاصاً بالافتتاح .

كما اشار د. بدر الدويش الى ان جميع فعاليات وعروض المهرجان تخضع الى توصيات لجان متخصصة بالذات النصوص وايضا لجنة العروض والتي اقرت الاعمال التي تم اختيارها ضمن مواصفات تربوية وفنية عالية الجودة .

وفي ختام المؤتمر الصحافي اكد الامين العام المساعد لقطاع الفنون على اهمية المكانة التي يحتلها المسرح في الكويت سواء عروض الكبار او الصغار التي راحت تحتل موقعها البارز محليا وخليجيا وعربيا، في ظل الدعم والرعاية التي يقدمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للفرق المسرحية الاهلية والخاص على حد سواء .

