آخر النهار

تمثل الدراما الإذاعية، واحدة من مفردات التميز في إذاعة دولة الكويت.

ولعلها واحدة من المحطات الأكثر تميزا على صعيد العالم العربي، في هذا المجال الاحترافي العالي المستوى، والذي يقف خلفه أجيال من نجوم الدراما،ومن قبلهم أجيال من القيادات الإعلامية التي تسلمت قيادة قطاع الإذاعة والتي آمنت بدور وأهمية ومكانة الدراما الإذاعية بجميع تخصصاتها.

حينما نذكر الدراما الإذاعية،فإننا «حتما» نتوقف وبكثير من التقدير لتلك الساعة الإذاعية التي تأتي بين الرابعة والخامسة عصرا، من كل يوم، حيث مسلسل «نافذة على التاريخ» و«نجوم القمة»وكلاهما يمثل قيمة فنية وإبداعية، واحتفاء عالي المستوى باللغة العربية، ورائع أن يقترن اسم إذاعة دولة الكويت باللغة العربية، حيث الكويت دائما منارة إشعاع وتوهج ثقافي وإعلامي وفني وعربي.

من يستمع الى «النافذة»و«نجوم» حتما يستمتع بتلك الحكايات والموضوعات، التي تستلهم التاريخ وشخوصه وأحداثه، وأيضا ذلك الأداء المقرون بالتجليات الفنية العالية، لعدد بارز من أجيال الدراما.. ونهمس بأن من يقف هذه الأيام أمام الميكرفون، هم بلا أدنى شك امتداد لأجيال رائدة ومؤسسة، ومنها علي المفيدي وغانم الصالح وصقر الرشود وسعاد عبدالله علي الزفتاوي ولطفي عبدالحميد وكاظم القلاف وأحمد الصالح وجاسم النبهان وكم آخر طويل من الأسماء.. والبصمات الفنية الإعلامية..

ما أحوجنا أن نقول شكراً لأهل الدراما في إذاعة الكويت من كتاب.. ومخرجين.. وفنانين.. وفنيين..ومن قبلهم من قياديين آمنوا بدور الدراما وأهميتها.

وعلى المحبة نلتقي

