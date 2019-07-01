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جورج وسوف يحيي حفلاً غنائياً بأربيل العراقية


أعلن المطرب السوري جورج وسوف، أنه سيقيم حفلًا غنائيًا لأول مرة، بمدينة أربيل العراقية، يوم 19 يوليو المقبل.
ونشر جورج عبر حسابه على موقع الصور «إنستجرام»، فيديو له يعلن فيه عن موعد الحفل، قائلًا: «يا شعب أربيل الحبيب لقلب أبو وديع، أنا كتير مبسوط وفرحان وسعيد جدًا، هكون أول مرة معكم بحفل يوم 19 يوليو.. إن شاء الله أشوفكم بخير، تحياتي للأهل كلهم بأربيل».
من جهة أخرى، يستعد المطرب جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي في مدينة بيروت اللبنانية، يوم 6 يوليو المقبل.
وكانت اَخر أعمال سلطان الطرب، كليب «سكت الكلام»، الذي طرحه عبر موقع «يوتيوب»، قبل شهرين.


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