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أحمد بدير عن ياسمين صبري: «أفضل اكتشاف في 2019»


قال الفنان أحمد بدير، إن أداء الفنانة ياسمين صبري في مسلسل «حكايتي»، يعتبر نقطة قوة لها، متابعًا: «هي عندها كاريزما عالية جدا، والناس بتحب تشوف شكلها، تستمتع بيها وهي بتمثل». وأضاف في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، أن طبيعة أدائها للدور تتسم بالبساطة المتناهية، وميزة وليست عيباً، على سبيل المثال في أحد المشاهد جاءت لي وهي تترجاني «سيب أبويا عشان خاطري يا عمي، طلعه من السجن»، وعندما رفضت قالت لي «كتر خيرك يا عمي». وتابع مازحًا: «خلص المشهد على كده، قولتيلها تعالي أنتى ضرتيني، لما أنا أكون كده وأنتي بالطيبة دي الناس هتكرهني أكتر.


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