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أعرب الفنان أحمد فلوكس، عن سعادته بنجاح فيلم «الممر»، معقبًا: «الفضل يعود بعد ربنا للأستاذ شريف عرفة، المخرج الكبير، و للكمياء الموجودة بين الزملاء في العمل».

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، أن الفيلم يعد محطة جديدة في حياته، بعد مسلسل «الأب الروحي»، خاصة بعد تفاعل الجمهور مع شخصية الضابط «محمود» التي يؤديها في الفيلم.

وتابع: «هذا النجاح تتويجًا للمجهود اللي عملناه، وطبعا لرؤية المخرج شريف عرفة، والعمل معاه حلم أي ممثل، لأنه مدرسة كبيرة»، موضحًا أن تم التدريب على الفيلم في إحدى المعسكرات التابعة للقوات المسلحة؛ ليستطيعوا معايشة الشخصيات وأدائها بشكل حقيقي.

