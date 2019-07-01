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أكد المخرج الكويتي الشاب عبد الرحمن السلمان على ان وزارة الإعلام تمثل الحاضنة الأساسية للمبدعين الشباب، وأشار السلمان في تصريح لـ النهار أن عرض مسلسل مني وفيني على قناة إم. بي. سي يأتي ترسيخا لمكانة العمل الذي كان عرض خلال الدورة الرمضانية من خلال الفضائية الكويتية وحصد مساحة إيجابية من الاهتمام والمتابعة.

ويستهل المخرج الشاب عبدالرحمن السلمان حديثه مع النهار بقوله:

- أقرأ حاليا عدداً من النصوص الدرامية التلفزيونية الجديدة ومن السابق لأوانه الإشارة اليها، وهي تأتي للموسم الجديد، بإذن الله، وسيتم التحرك على مستويين الإخراج وأيضا الانتاج، ضمن نهج يمثل جيل الشباب.

وعن تجربته في إخراج مسلسل مني وفيني يقول السلمان:

- سعيد بنجاح التجربة، وسعادتي أكبر بردود الأفعال التي حصدها العمل، وأيضا الآراء الإيجابية بالذات من عدد من كبار المخرجين، وهنا أشير الى دعم وتقدير واشادة المخرج القدير محمد دحام الشمري، الذي كان لي شرف التعاون معه كمساعد مخرج في عدد من أبرز أعماله، كما أن التجربة تمثل منطقة جديدة من الحراك الفني والإنتاجي.

ويستطرد المخرج عبد الرحمن السلمان:

- الفنانة صمود تمثل تجسيداً لجيل ومرحلة من الفنانين من المنتجين الشباب، وأثمن لها ثقتها ودعمها وهذه التجربة تمثل نقلة في تجربتي ومسيرتي، ومحطة أساسية للانطلاق بعيدا في فضاءات هذه المهنة وهذه الصناعة المتخصصة.

وكل ما أستطيع أن أ قوله، بان الدراما الكوتية أصبحت تحتل اليوم موقعها البارز على صعيد المنطقة والعالم العربي وهي عامرة بالوجوه والنجوم وأيضاً المخرجين، عبر أجيال وأسماء متعددة.

ويتحدث عن مسلسل مني وفيني متابعاً:

- بعد النجاح الذي حصده المسلسل حيث تم عرضه من خلال الفضائية الكويتية خلال الدورة الرمضانية، بوصف الكويتية هي المنتج والفنانة صمود صمود برودكشن المنتج الفني، بعد ذلك النجاح يأتي ترسيخ التجربة من خلال عرضه عبر قناة إم. بي. سي ليحقق مساحة إضافية من الانتشار والحضور في ذاكرة المشاهد محلياً وخليجياً وعربياً.

ويعود للحديث عن دعم وزارة الإعلام:

- في بداية الحديث أشرت إلى دعم وزارة الإعلام، وهو أمر يحسه الجميع، حيث التأكيد على حضور جيل الشباب في جملة التجارب، على صعيد الكتابة والإخراج والتمثيل، وهي أمور إيجابية تمنح صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني دماء وحياة جديدة مقرونة بالتجديد.

وعن مشاهداته خلال الدورة الرمضانية قال المخرج عبدالرحمن السلمان:

- نظراً لتواصل تصوير مسلسل مني وفيني حتى منتصف شهر رمضان.

وبالتالي الانشغال بالتصوير وأيضاً المونتاج، لذلك لم أشاهد عدداً كبيراً من الأعمال، حيث كنت أواصل الليل بالنهار، وقد برمجت نفسي منذ سنوات على أن تكون مشاهداتي من خلال الإعادات لما قدم في رمضان، في الفترة التالية. فعلاً أتابع حالياً عدداً من الأعمال المتميزة والتي تليق بالدراما الكويتية.

وفي ختام تصريحه لـ النهار يقول المخرج الشاب عبدالرحمن السلمان:

- الدراما الكويتية تعيش مرحلة ثرية من تاريخها وتفتح الباب أمام مستقبل متجدد لمسيرتها المتميزة عامرة ببصمات الشباب.

