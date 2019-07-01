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يشهد موسم عيد الأضحى تنافسا شديدا بين نجوم الوسط الفني، وخاصة الأفلام التي تستكمل أجزاءها، ويسابق الجميع الزمن للانتهاء من تصوير أعمالهم، لعرضها خلال الموسم السينمائي المقبل. وفيما يلي ابرز تلك الاعمال الجديدة:

«الفيل الأزرق 2»

«الفيل الأزرق 2»، بدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه. ويضم الفيلم فريق ونجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وينضم لهما النجمان هند صبري وإياد نصار في الجزء الثاني، بالإضافة إلى تارا عماد ومروان يونس، وسط فريق العمل الذي أسهم في نجاح الفيل الأزرق: مدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصرالله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مدير «سينرجي فيلمز» التي أسسها المنتج تامر مرسي.

«ولاد رزق 2»

«ولاد رزق 2» هم مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا عن بعضهم ولكن بشرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة بدون سبب معروف. «ولاد رزق 2» من إنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان، ويشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

«الكنز 2»

«الكنز 2» يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الجزء اول في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

«الكنز 2» من إخراج وقصة سينمائية شريف عرفة، وقام بتأليف السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويضم عددا ضخما من النجوم، في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، عباس أبوالحسن، عبدالعزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، بالإضافة للنجم أحمد مالك وسارة عبدالرحمن اللذين يشاركان في بطولة الجزء الثاني.

كينج سايز

كما يستكمل الفنان محمد هنيدي تصوير فيلمه الجديد «كينج سايز»، ويقدم فيه هنيدي شخصية «عقلة الإصبع»، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

ويجسد نجم الكوميديا محمد هنيدي خلال أحداث الفيلم شخصية «عقلة الإصبع» باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس تحت إشراف شركات عالمية شهيرة في هذا المجال.

«خيال مآتة»

وأوشك النجم أحمد حلمي علي الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «خيال مآتة»، وتدور أحداثه من خلال مهندس ديكور يدعى «رؤوف» في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي من خلال مهندس ديكور يدعى رؤوف وهو شخص يشك في كل ما حوله. ويقوم أحمد حلمي بتصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم أمام الفنانة منة شلبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

كل سنة وانت طيب

ويقوم الفنان تامر حسني بتصوير المشاهد الأخيرة من أحداث فيلمه الجديد «كل سنة وانت طيب»، ويشارك في بطولته زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج هادي الباجوري. وكان الفيلم يحمل في البداية اسم «حمزة» ثم تم تغييره إلى «نصب تذكاري»، حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير «كل سنة وأنت طيب».

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي تشويقي من خلال مجموعة من الأبطال يسعون لجمع المال بالاحتيال من أحد البنوك خارج مصر.

