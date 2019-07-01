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المصدر: «الدايلي ميل»: نُشرت صور للممثل المولود في لبنان كيانو ريفز، إلى جانب عدد من النساء، اللواتي لم يلمس أيًّا منهنّ، ما أثار دهشة وإعجاب محبيه..

وأوضحت الصور أنّ الممثل، البالغ من العمر 54 عامًا، اعتاد عدم لمس أي امرأة يلتقط صوراً معها، وفقاً لموقع «الدايلي ميل» البريطاني.ومنذ اكتشاف هذه العادة لديه، أطلق عليه معجبوه لقب «الرجل المهذب والمؤدب». كما أنّ بعضهم وصفه بـ «رجل نبيل وحقيقي».

والجدير بالذكر أنّ الصور حصلت على 8000 إعجاب وأكثر من 2000 تعليق.

وصرّح محبّو الممثل أنّه يتصرّف بهذه الطريقة عن سابق تصور وتصميم لتجنّب اتهامات «السلوك غير اللائق».

