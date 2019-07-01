عربيات ودوليات

سيول- الوكالات» استأذن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أمس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ قبل عبور خط الحدود، كأول رئيس أميركي تطأ قدماه اراضي كوريا الشمالية.

وقال ترامب للصحافيين «لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور»، فكان رد الزعيم الكوري الشمالي هذا «شرف».

وبات ترامب أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، بعد ثوان من لقاء زعيمها كيم في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين.

وذكر الرئيس الأميركي أنه «شعور رائع» أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، مشيدا بـ»الصداقة العظيمة» مع كيم.

وتوقفت المحادثات بين الدولتين، منذ قمة الزعيمين في فبراير الماضي، عندما أخفقا في تجاوز الخلافات بين مطالب أميركا لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي ومطالب بيونغ يانغ بتخفيف العقوبات.

