عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، امس أن من دون مشاركة روسيا والصين لن يكون هناك حل طويل الأجل للمشكلة في شبه الجزيرة الكورية على الرغم من أن المحادثات بين رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يوم الأحد اسهمت في تخفيف الوضع.

وقال كوساتشوف لوكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء «على العموم، تكمن المشكلة في الواقع في المسار الثنائي: فبدون ضمانات من واشنطن، لن يكون هناك نزع للسلاح النووي». وأوضح «إذا حدث تقدم في هذا الشأن، فسوف نكون سعداء. على الرغم من أن هناك شيئًا ما يخبرني أنه بدون مشاركة أطراف ثالثة، روسيا والصين، لن يكون هناك حلول طويلة الأجل».

في الوقت نفسه أقر كوساتشوف بأن هذا اللقاء اسهم في التخفيف من حدة الوضع.

وقال كوسياتشوف: «إذا تم على الأقل تخفيف الوضع، قد اسهم لقاء اجتماع رئيس كوريا الشمالية والولايات المتحدة في هذا بالفعل، فإن هذا لمصلحة الجميع».

