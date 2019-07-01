عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع امس على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم في وقت نزل آلاف السودانيين إلى الشارع استجابة لدعوة إلى تظاهرة حاشدة ضد المجلس العسكري الحاكم على ما أفاد شهود. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة باري في شمال الخرطوم وفي منطقتي معمورة واركويت في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون» «حكم مدنيّ حكم مدني!»، كما أطلقت القوات الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة القضارف في شرق البلاد حسب ما أفاد شهود.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم قبيل التظاهرات الحاشدة وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين.وتشكل التظاهرة «المليونية» اختباراً لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو وانقطاع الإنترنت الذي حدّ من قدرتهم على حشد المتظاهرين.وقتل العشرات وأصيب المئات بجروح عندما هاجم مسلحون بلباس عسكري ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش حيث أطلقوا النار على المتظاهرين الذين كانوا في المكان منذ 6 أبريل وضربوهم.

وتأتي التظاهرة الجديدة في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين. وحذّر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو من أنه لن يتسامح مع محاولات «التخريب» التي قد تتخلل التظاهرة. وقال دقلو الذي يقود «قوات الدعم السريع» «هناك مخربون هناك أناس عندهم اجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل».ودعا الاتحاد الاوروبي وعدة دول غربية ومنظمات حقوقية قادة الجيش لتفادي العنف.

وميدانيا انتشرت عناصر قوات الدعم السريع شبه العسكرية على متن شاحنات صغيرة في مقدمتها أسلحة رشاشة في العديد من ميادين الخرطوم. وكانت حركة المرور أقل من المعتاد في يوم الأحد، أول أيام الاسبوع في السودان.وقال أحمد محمد الذي يمتلك متجرا «لم افتح متجري لأنني قلق على أمن ممتلكاتي. لكنّني سأبقى هنا لأراقب الوضع».

بدورهم، أعرب المتظاهرون عن قلقهم من احتمال حصول أعمال عنف مجدداً. وقال مصطفى (25 عامًا) والذي لم يفصح إلا عن اسمه الأول لأسباب أمنية إذ ينوي المشاركة في التظاهرة «أتوقع أعداداً كبيرة من المحتمل جداً أن تستخدم قوات الأمن القوة ضد المحتجين».وأكد متظاهر آخر هو طلال (29 عامًا) أنه يتطلع للمسيرة الأولى منذ العملية الأمنية. وقال «حتى ولو لم تخرج إلا بضعة تظاهرات في الخرطوم إلا أنها ستكسر حاجز الخوف وسيشارك المزيد من الناس في الأيام المقبلة». وأفاد تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» المنظّم للحركة الاحتجاجية أن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من عدة مناطق بالخرطوم وأم درمان وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الحالي. وقتل نحو 130 شخصًا منذ العملية الأمنية، معظمهم في الثالث من يونيو، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من التحالف. وتشير وزارة الصحة من جهتها إلى مقتل 61 شخصًا يومها في أنحاء البلاد.

ويصرّ المجلس العسكري الحاكم أنه لم يأمر بتفريق المتظاهرين لكنه أقر بحدوث تجاوزات بعدما صدر أمر بتطهير منطقة قريبة تشتهر بتجارة المخدرات. وحمّل المجلس العسكري حركة الاحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع.وجاء في البيان «ننبّه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا، كما أننا نحمّل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أيّ روح تزهق في هذه المسيرة أو أيّ خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة».

من جهة ثانية أعلن «تجمّع المهنيين السودانيين»، أحد الأطراف الرئيسية في حركة الاحتجاج، أنّ قوة عسكرية اقتحمت السبت مقرّه ومنعته من عقد مؤتمر صحافي.

