عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: كشف مصدر ايراني مطلع أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية نظرا «لضعف نتائج» اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا. ونقلت وكالة انباء «فارس» الايرانية عن المصدر الذي لم يكشف عن هويته انه «من المؤكد ان تواصل طهران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي نظرا للنتائج الضعيفة لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي». واعتبر المصدر ذاته ان نتائج اجتماع فيينا «بعيدة جدا عن مطالب ايران المشروعة ولم تلب مطالبها» لافتا الى ان طهران مستعدة لإعادة النظر في اجراءاتها في حال تلبية مطالبها من قبل أوروبا خاصة في المجالين المصرفي والنفطي.

واعلنت الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا) في بيان بعد ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا تفعيل الآلية المالية «انستكس» للتبادل التجاري والاقتصادي مع ايران. ويأتي هذا التطور بعد ان قلصت طهران التزاماتها النووية في اطار الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي. وكان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي اعتبر في تصريح للصحافيين بفيينا ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي «يشكل خطوة الى الامام لكنه ليس بالمستوى المطلوب».

ونقلت وكالة «فارس» المصدر قوله إن إيران ستتخطى قريبا الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تكشف عن اسمه قوله «نظرا لأن اجتماع اللجنة في فيينا لم يلب مطالب إيران العادلة.. فإن إيران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق وسيتم قريبا تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوغرام».

