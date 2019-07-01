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تونس- أ. ف. ب: أكد نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة «لم يعد بخطر» ويمكن ان يغادر المستشفى اليوم او الثلاثاء. وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب «نداء تونس» الذي اسسه والده، ان «الرئيس بات افضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الاثنين او الثلاثاء». وكانت الرئاسة التونسية قد اعلنت الخميس ان قائد السبسي (92 عاماً) تعرّض لـ«وعكة صحية حادة» استوجبت نقله الى المستشفى العسكري بتونس، حيث زاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة «الوضع العام في البلاد» و«حالته الصحية».

