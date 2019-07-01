عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية ان محكمة اسرائيلية اصدرت قرارا يتيح «شرعنة» مبان اقامها مستوطنون يهود على اراض فلسطينية خاصة. وأصدر قاض في المحكمة اللوائية في القدس قرارا يتيح استخدام اجراء يضفي الشرعية على مبان اقامها مستوطنون على اراض فلسطينية في مستوطنة «عالي زهاف» القريبة من قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية.

وذكرت «هآرتس» ان الاجراء هذا معمول به من قبل السلطات الاسرائيلية في الضفة منذ عدة شهور لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الاجراء مدعوما بحكم القضائي.

وينص الاجراء على انه اذا تم البناء الاستيطاني على اراض فلسطينية خاصة بـ«حسن نية» من قبل المستوطنين ناتج عن عدم معرفتهم بأن هذه الأراضي خاصة وليست «أراضي دولة» فيمكن، منح الترخيص «الشرعية» لهذه المباني. وحسب «هآرتس» فان قرار المحكمة يضع اساسا قانونيا يتيح لسلطات الاحتلال في الضفة شرعنة اكثر من الفي مبنى استيطاني اقيمت على اراض فلسطينية خاصة. وتنص قرارات الأمم المتحدة على ان المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.

من جهة ثانية اعتقلت الشرطة الاسرائيلية امس وزيرا في السلطة الفلسطينية واستجوبته فيما اكد مصدر مقرب من الوزير ان اعتقاله تم من منزله في القدس الشرقية. وقال الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد ان وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي اعتقل وتم استجوابه «لنشاطاته في القدس». وصرح مصدر مقرب من الوزير ان اعتقال الهدمي جاء على الأرجح بسبب نشاطاته الأخيرة في المدينة المتنازع عليها والتي شملت مرافقته للرئيس التشيلي سيبستيان بينيرا في زيارته للمسجد الأقصى. وبحسب المصدر فان «قوة كبيرة من شرطة ومخابرات الاحتلال دهمت منزل الوزير وقامت بعمليات تفتيش في منزله ومصادرة اجهزة الهواتف النقالة الخاصة به». وتمنع السلطات الاسرائيلية اي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس. ورافق وزير شؤون القدس الرئيس التشيلي في جولته التي وصفها مصدر رسمي في الوفد حينها بأنها «خاصة».

على صعيد اخر اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الفلسطينيين بأنهم مصممون على مواصلة الصراع. وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته امس «الفلسطينيون مصممون على مواصلة الصراع مهما كان الثمن بما في ذلك ثمن رفاهية الفلسطينيين انفسهم. من يريد السلام لا يتصرف هكذا. ونحن خلافا لهم نواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع العالم العربي لأن هذا يخدم الجميع». وأعاد نتانياهو تكرار تصريحات صدرت عن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، على هامش الورشة التي عقدت الأسبوع الماضي بالمنامة، والتي قال فيها ان «اسرائيل هي دولة في الشرق الأوسط وجزء من التراث الاقليمي. وهناك مكان للشعب اليهودي بيننا». ووصف نتتنياهو هذه التصريحات بأنها «في غاية الأهمية وتأتي نتيجة السياسة التي ننتهجها لتحويل اسرائيل الى قوة كبيرة في المنطقة والى قوة عالمية صاعدة».

