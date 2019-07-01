عربيات ودوليات

غزة - الوكالات: حذر ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من ان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة تسير نحو «الأسوأ».

واضاف شمالي خلال لقاء صحافي نظّمته مؤسسة «بيت الصحافة» (غير حكومية)، امس «أقول دائما ان ذلك حدث بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي، وما ترتب عليه من ازدياد البطالة وانهيار الاقتصاد وتقييد التجارة الحرة». ورأى ان الحل الأمثل لتحسين الأوضاع بغزة، «هو رفع الحصار عن القطاع، واعطاء حرية العمل والتجارة».

وتخوف «شمالي» من المشاكل الاجتماعية المتزايدة بغزة، لافتاً الى ان «المراكز الصحية، التي يزيد عددها عن 28 وثّقت زيادة في حالات الاكتئاب، والانتحار، وزيادة استخدام الممنوعات والمخدرات». وأدان سلوك دول العالم تجاه ما يحدث «في مسيرات العودة وكسر الحصار (انطلقت منذ نهاية مارس 2018)، حيث اُصيب اكثر من 31 الف شخص، 7 آلاف منهم بالرصاص الحي، وقتل اكثر من 200، 13 منهم من طلبة مدارس اونروا».

