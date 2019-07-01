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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان ثورة 30 يونيو لم تكن الا صيحة تعبير عن اقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التي احتضنتهم وآباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين.

وأضاف في كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو ان «ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية هي حقائق لاتتغير بفعل الزمن فهذا الشعب اصيل وارتباطه بوطنه وهويته، يعلو عنده فوق اى انتماء وفوق اى مصالح ضيقة لجماعات او جهات خارجية ممن اعتقدوا ان ارهابهم الأسود سينال من عزيمة امة صنعت التاريخ وألهمت الانسانية معنى التضحية من اجل الوطن».

وأشار الى ان «مصر تحتفل بالعيد السادس من الثورة المجيدة 30 يونيو، التى لاتزال حية فى ذاكرة هذا الجيل الذى انتفض مدافعًا عن اعز وأغلى مبادئه وقيمه وهويته المصرية الأصيلة».

وأوضح انه «رغم الظروف الصعبة التى احاطت بالثورة، الا انها اصبحت من اعظم تاريخنا الحديث». وتابع «فى ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن تخرج العزيمة والارادة».

وأكد ان الشعب المصري تحمل صعوبة اتخاذ القرارات ليكون مثلا وقدوة فى الشجاعة والصمود والمثابرة. وقال السيسي ان «جموع الشعب المصري رسم في ثورة 30 من يونيو طريقًا نسير فيه يتمثل في اولوية الوطن، لتصبح مصر دولة متقدمة توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الحادي والعشرين».

وأضاف انه «خلال السنوات الماضية استطعنا بفضل الله وبكفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة وتكاتف كل مؤسسات الدولة ان نحمي وطننا الغالي، ونجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الارهابية التي حاولت انتهاك الدولة واضعافها».

وأشار الى نجاح القوات المسلحة في حماية الوطن وصون كرامته حتى اصبحت مصر يُشار اليها بالبنان كمركز للاستقرار والأمن والسلام وسط محيط اقليمي شديد الاضطراب.

وقال «اننا واجهنا الأوضاع الراكدة التى طال بقاؤها واتخذنا القرارات الصعبة رغم قسوتها وقدّم الشعب المصري اعلى معانى المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الاصلاح وأعبائه وتحملها بشجاعة وصمود وكبرياء». وأضاف ان شعب مصر العظيم يدرك ان نيل الأمانى لا يأتى بالتمنى ولكن بالعمل والمثابرة والفهم. وأوضح السيسي «أننا في العيد السادس للثورة نجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر لا نبخل بجهد وعطاء مضحين بكل غالٍ ونفيس لنبنى وطنًا يستحقه اولادنا وأحفادنا واضعين مصلحة الوطن قبل اى اعتبار متسلحين بالعزم والارادة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية للنهوض بمصر على جميع المستويات وتحقيق نقلة نوعية تكون شاهدًا على اسهام هذا الجيل نحو الاستقرار والتقدم والرخاء».

وقدّم الرئيس التحية «للشعب المصري العظيم قاهر المحن والشدائد وصانع الأمل والمستقبل ومصر فى امان واستقرار وتقدم دوما» واختتم تصريحة بعبارة «تحيا مصر».

