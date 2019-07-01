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الرياض- بغداد - الوكالات: اعربت المملكة العربية السعودية امس عن استنكارها الشديد لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين في بغداد من اقتحام من متظاهرين. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية «واس» ان المملكة دانت هذه الأحداث التي تتنافى مع ابسط قواعد الأعراف الدبلوماسية وتخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وأضاف البيان ان المملكة ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض وما اتخذته من اجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.

ولفت المصدر الى قدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة مؤكدا وقوف المملكة الى جانب الدولتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكان متظاهرون اقدموا مساء الخميس على اقتحام مقر السفارة البحرينية في بغداد وانزال العلم البحريني قبل ان تتدخل الشرطة لتتدارك الموقف وتسيطر على الوضع. واعلنت السلطات العراقية يوم الجمعة اعتقال 51 شخصا من المتورطين باقتحام السفارة.

وشددت السلطات الأمنية العراقية، الاجراءات الأمنية المتخذة لحماية البعثات الدبلوماسية، خشية حدوث اي اعتداء عليها. وأعلن المدير العام لحماية المنشآت والشخصيات في بغداد، اللواء الركن، عامر صدام، في بيان صحافي، عن الشروع في تطبيق اجراءات امنية مشددة في محيط السفارات بالعاصمة بغداد.

ويأتي هذا الاجراء حسب اللواء بعد توجيهات رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الذي اكد على ان امن البعثات الدبلوماسية والسفارات «خط احمر»، ولا تسمح وزارة الداخلية بتجاوزه تحت اي ظرف. وأضاف صدام انه «تمت المباشرة باجراءات امنية مشددة تتضمن زيادة التعزيزات لهذه المواقع داخل مدينة بغداد». وأكد صدام وضع «خطط لمكافحة اي حوادث مشابهة لما حصل قبل ايام في السفارة البحرينية» مضيفا ان هذه الحوادث «تزعزع امن واستقرار هذه السفارات»، بينما تسمح الاجراءات الأمنية المتخذة بـ «تفويت الفرصة على اي محاولة للعبث بأمن البعثات الدبلوماسية».

