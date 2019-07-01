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بغداد- د. ب. أ: اعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي امس انطلاق عملية عسكرية واسعة باسناد طيران الجيش في مناطق تشهد تحركات لـ«الجماعات الارهابية» غرب محافظة الأنبار غربي العراق. ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح القول ان «بعض المناطق المستهدفة من العملية العسكرية تشهد تحركا ملحوظاً لأفراد داعش الارهابي وفق معلومات استخبارية دقيقة».

وأشار الى ان العملية «تهدف لمعالجة الأهداف وفق الخطة المعدة من قبل قيادة عمليات الأنبار للحشد والألوية المشتركة في العملية». وأضاف مصلح ان «العملية تشمل صحراء الرمادي الغربية (مناطق قاعدة سعد ورأس العجرمي ورأس العود ورأس النسر والناظرة والحسينية وزور حوران وقرى دحام الحرج والكعرة وام العوادين وسد الملصي)، حيث تشهد هذه المناطق تحركات للجماعات الارهابية وستكون اهدافا للعملية».

ولفت الى ان «هذه المناطق في حال تأمينها ستؤثر ايجابا على الوضع الأمني لغرب البلاد». ولا تزال بعض مناطق العراق تشهد نشاطات لخلايا نائمة لتنظيم «داعش» رغم اعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم «داعش» عسكريا في بلاده.

