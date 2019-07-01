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باريس- د. ب. أ: دمرت حرائق الغابات في جنوب فرنسا العديد من المنازل ومئات الهكتارات من الأراضى الزراعية. تتزامن الحرائق الهائلة مع درجات الحرارة المرتفعة ومع تساقط بعض الأمطار في المنطقة. وبلغت درجة الحرارة في منطقة جار جنوبي البلاد الجمعة 45.9 درجة مئوية وهي درجة حرارة غير مسبوقة. وذكرت وسائل اعلام فرنسية ان النيران الحقت حتى الآن اضرارا حتى الآن بعشرة مبان او دمرتها بصورة تامة. وقالت اذاعة «فرنسا بلو على موقعها الالكتروني ان النيران احرقت ايضا اكثر من 550 هكتارا من الأرض المزروعة. وذكرت الاذاعة ان 15 من الاطفائيين وستة من الشرطة تعرضوا لضربة شمس خلال عمليات الاطفاء. وأضافت ان رجلا من بلدة فوفير اصيب بحروق من الدرجة الثانية في ساعده. وذكرت الاذاعة ان النيران امتدت على طول حوالي 30 كيلومترا بين بلدتي جارو وسان جيل مخلفة دمار حوالي 250 هكتارا اخرى من الأرض الزراعية. شارك في عمليات الاطفاء حوالي 700 من الاطفائيين.

