دوليه

فجرت بيرو مفاجأة كبيرة واقصت أوروغواي من ربع نهائي كأس كوبا اميركا، بفوزها عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا أول من أمس في سالفادور.

وبعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل احتكم الفريقان الى ركلات ترجيحية، كان نجم أوروغواي وهدافها لويس سواريز الوحيد الذي يهدر فيها من التسديدة الاولى.

وتلتقي بيرو في نصف النهائي مع تشيلي حاملة اللقب في آخر نسختين التي أقصت كولومبيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا 0-0. وفي نصف النهائي الثاني، يلعب في مباراة قمة الارجنتين والبرازيل المضيفة.

وهذه المباراة الثالثة في ربع النهائي تحسم بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ووحدها الارجنتين سجلت هدفين في مرمى فنزويلا.

وخاضت بيرو ربع النهائي للمرة التاسعة تواليا منذ 1997. وبلغت في هذه الفترة نصف النهائي ثلاث مرات في 1997 و2011 و2015. وتملك أوروغواي الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (15 آخرها في 2011)، بفارق لقب عن الارجنتين، فيما توجت بيرو مرتين في 1939 و1975. وخاضت أوروغواي المواجهة بعد صدارة مجموعتها بفوزين على الاكوادوار (4-0) وتشيلي (1-0) وتعادل مع اليابان (2-2). أما بيرو فكانت احد منتخبين احتلا المركز الثالث وتأهلا الى ربع النهائي، بفوز على بوليفيا (3-1)، تعادل مع فنزويلا (0-0) وخسارة أمام البرازيل 0-5.

وعول مدرب أوروغواي الخبير اوسكار تاباريز كالعادة على الثنائي الهجومي الضارب سواريز (32 عاما و58 هدفا دوليا) مهاجم برشلونة بطل إسبانيا وادينسون كافاني (32 عاما و48 هدفا دوليا) مهاجم باريس سان جرمان بطل فرنسا.وبرغم تعافيه من وعكة صحية ابعدته عن مباراة تشيلي الاخيرة، بقي لاعب وسط ارسنال الانكليزي لوكاس توريرا على مقاعد البدلاء قبل ان ينزل في الشوط الثاني، ليلعب فيديريكو فالفيردي ورودريغو بنتانكور في وسط أوروغواي.

في المقابل، أجرى المدرب الارجنتيني ريكاردو غاريكا الذي قاد بيرو الى مونديال 2018 بعد غياب 36 عاما، ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي سقطت بخماسية امام البرازيل، فدفع بالخبير كارلوس زامبرانو في خط الدفاع بدلا من ميغل أراوجو، فيما لعب أندريه كاريو بدلا من الجناح المخضرم جيفرسون فارفان الذي ترك الفريق للخضوع لجراحة بركبته، وبقي معولا على مهاجمه المخضرم باولو غيريرو. وكانت أوروغواي الطرف الافضل في الشوط الاول لكن دون نجاعة، وأهدر لها كافاني اخطر فرصه بتسديدة عشوائية على باب المرمى والشباك تحت رحمته (24). وفي الثاني هزت أوروغواي الشباك مرتين عبر كافاني وسواريز، لكن تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم (فار) ألغتهما بداعي التسلل وسمحت لبيرو في الابقاء على آماله. وافتتح سواريز الركلات بكرة قوية صدها الحارس بيدرو غالييسي. سجل بعدها خوسيه باولو غيريرو وراوول رويدياز ويوشيمار يوتون ولويس ادفينكولا واديسون فلوريس للبيرو، وللاوروغواي كافاني وكريستيان ستواني ورودريغو بنتانكور ولوكاس توريرا، لتتأهل بيرو على وقع احتفالات لاعبيها وبكاء سواريز.

