دوليه

أظهر مهاجم أوروغواي لويس سواريز تماسكاً رغم دخوله في نوبة بكاء بعد خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام بيرو وإضاعته الركلة الأولى. وقال سواريز لوسائل الإعلام عقب اللقاء: «خسرنا بركلات الترجيح، النتيجة غير عادلة، لأننا كنا الفريق الأفضل وخلقنا عدة فرص ولكن لم نستغلها».

وعن إضاعته لركلة الترجيح، أوضح: «اعتدت على المواقف الصعبة، فهذه ليست المرة الأولى التي أعيش خلالها نفس الموقف، ولكن يجب أن أرفع رأسي وأستمر في مشواري».

وأوضح: «أردت تسديد الكرة بقوة لأن حارس مرمى بيرو يعرفني جيدًا، لكن يبدو أنه أيضًا درسني بشكل كبير لأنه تصدى للركلة بنجاح».

وأشاد سواريز بتصرف زملائه عقب المباراة قائلا: «لقد وجدت منهم الدعم اللازم على المستوى الإنساني، عشت لحظات صعبة وحزينة، ولكن دعمهم كان ضروريا». ولفت: «يجب علينا الاستفادة من الإيجابيات، لقد لعبنا مباراة جيدة وصنعنا فرصًا أكثر من المنافس، وتقنية الفيديو ألغت أكثر من هدف.

ولكن ينبغي في الوقت ذاته أن انتقد نفسي». وواصل مهاجم برشلونة: «الانتقادات أمر طبيعي في هذا الموقف، ليس لي فقط بل للفريق والمدير الفني، علينا أن نتحلى بالواقعية، لقد خسرنا بركلات الترجيح، وكان يجب أن ننهي اللقاء لصالحنا في الوقت الأصلي».

