دوليه

اعتبر مدرب أوروغواي أوسكار تاباريز أن خروج الفريق من الدور ربع النهائي على يد بيرو بركلات الترجيح (4-5)، يعد أمرا محبطا. وقال تاباريز في تصريحات عقب اللقاء: «الأمر بمثابة إحباط كبير لأننا جئنا من أجل الفوز، وحاولنا فرض هذا الأمر، ولكننا لم نفلح، يجب تقبل الأمر عند الفوز وعند الخسارة». وأشار إلى أنهم دخلوا المباراة «بحثا عن الفوز»، وأن بيرو «لم تسدد حتى كرة واحدة على المرمى»، وفرضت «أسلوب لعبها»، بينما نال الإرهاق البدني من لاعبيه، وهو ما لوحظ في الجزء الأخير من المباراة.

وتابع: «اللاعبون بحثوا عن تسجيل الهدف حتى اللحظة الأخيرة، بيرو كانت أفضل في ركلات الترجيح. يجب تقبل الخسارة، وتهنئة المنافس، لأنه لم يقم بشيء خارج عن نظام اللعبة، وحاول تهدئة نسق اللقاء».

ولا يعتقد تاباريز أن هذا هو الخروج الأصعب بالنسبة لهم، لأنه قبل 3 سنوات في النسخة المئوية، ودعوا البطولة من دور المجموعات. وأوضح: «أي خسارة تعتبر مؤلمة، ولكني لا أوافق الرأي مع من يعتقد أنه في لحظة ما نعتبر المرشحين الأبرز للقب، وأن كل مشاكلنا قد انتهت، ويجب أن نفوز بكل شيء».

