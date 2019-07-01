دوليه

أكد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هو «أفضل لاعب في التاريخ». وجاءت تصريحات سيلفا خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة البرازيل والأرجنتين في المربع الذهبي لكأس كوبا أميركا فجر بعد غد الأربعاء. وقال سيلفا قائد باريس سان جرمان الفرنسي «بالنسبة لي ، ميسي أفضل لاعب في التاريخ، أكبر لاعب شاهدته في حياتي، من الشرف خوض مثل هذه المباراة». وتابع: «لكنها مباراة البرازيل مع الأرجنتين وسأحاول أن أبذل قصارى جهدي». وأشار سيلفا: «أينما واجهت ميسي سواء مع المنتخب أو في دوري أبطال أوروبا، يكون من الصعب جدا إيقافه».

وأوضح أنه لم يشاهد الأسطورتين الأرجنتيني دييغو مارادونا أو البرازيلي بيليه يلعبان، ولكنه يعتبرهما ضمن الأفضل في التاريخ، ووضع قائد برشلونة الإسباني «كأفضل لاعب شاهده» داخل المستطيل الأخضر.

وتابع «لقد شاهدت آخرين مثل رونالدينيو ورونالدو وأدريانو.. لكن لا يوجد مثيل لميسي، ولهذا علينا الثناء على كريستانو رونالدو على المنافسة الشرسة بينهما، وهو يستحق احترامًا كبيرًا مثل ميسي».

وحول «الموقعة» المنتظرة بين المنتخبين في البطولة، أشار صاحب الـ34 عامًا إلى أنها ستكون «صعبة» لأنه «على الرغم من أن الأرجنتين ليست في أفضل حالاتها، ولكنها تبقى الأرجنتين، ولديها الأفضل في العالم».

كما شدد على أن المنافسة بين المنتخبين «لم تقل»، ولهذا فهو يرغب في الفوز حتى لا يعود لفريقه باريس سان جرمان «بخيبة أمل» في وجود زميليه في الفريق الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس. وحول عودته مجددا للملعب الذي شهد أسوأ هزيمة لـ «السيليساو» في تاريخه على يد ألمانيا (1-7) في نصف نهائي مونديال 2014 ، أكد سيلفا، الذي لم يشارك في تلك المباراة بداعي الإيقاف، أن «لا أحد يستطيع نسيان ما حدث»، ولكنه يفضل التفكير بإيجابية. وقال في هذا الصدد: «لا أشعر بعدم الارتياح، لا أحد يستطيع نسيان ما حدث، وسيظل عالقا في الذاكرة، ولكن هذه هي الحياة».

