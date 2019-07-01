دوليه

تأهلت هولندا، بطلة أوروبا، الى نصف نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها السهل على إيطاليا مفاجأة النهائيات 2- 0 اول من امس في طقس حار في مدينة فالنسيان الفرنسية، فيما خرجت ألمانيا حاملة اللقب مرتين والبطلة الاولمبية أمام السويد 1-2.وسيطرت هولندا بشكل كاسح على المباراة خصوصا في شوطها الثاني، بيد انها سجلت هدفين متأخرين عبر فيفيان مييديما (70) وستيفاني فان در غرات (80).

وضربت هولندا التي شجعها جمهور برتقالي كبير موعدا في نصف النهائي بعد غد في ليون مع السويد التي اسقطت المانيا حاملة لقب 2003 و2007 بنتيجة 2-1 في رين، لتفك نحسا دام 24 سنة ضد المانيا في الحدث العالمي.

وهذه المرة الثانية التي تشارك فيها هولندا في المسابقة العالمية، فبلغت دور الـ16 في نسخة 2015 الأخيرة.وقالت سارينا فيغمان مدربة هولندا: «لست متفاجئة بالمكان الذي وصلنا اليه، لكني فخورة كثيرا باللاعبات. تغيرت الامور كثيرا منذ بطولة اوروبا الاخيرة، اكتسبنا خبرة كبيرة، لكن احتجنا للتحسن للعب على هذا المستوى في كأس العالم».

وتابعت: «كنا محظوظات في بعض الاحيان، لكن روح الفريق قوية وهناك قناعة راسخة انه بمقدورنا اللعب جيدا. كلمة فخورة مناسبة اكثر من كلمة متفاجئة».وفي المباراة الثانية أمام 25 ألف متفرج، تقدمت المانيا التي افتقدت لصانعة اللعب دجينيفر ماروسان باكرا عبر لينا ماغول بتسديدة يمينية من داخل المنطقة بعد تفوقها على مصيدة التسلل (16)، بيد ان السويد عادلت بسرعة ايضا عن طريق المنفردة صوفيا ياكوبسون (22)، قبل ان تمنحها ستينا بلاكستينيوس هدف الفوز متابعة كرة رأسية صدتها حارسة المانيا (48).وافتقد المنتخب الالماني للابداع، فيما قدمت السويد كل ما لديها لتحقق الفوز كما وعد مدربها بيتر غيرهاردسون قبل المباراة.

